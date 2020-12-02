Güney Kıbrıs’ta yine negatif enflasyon

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta negaitf enflasyon rakamlarının Euro bölgesinin 3 katı olduğu belirtildi.

Eurostat’ın verilerine dayanarak, Euro bölgesindeki yıllık enflasyonun 2020 yılının Kasım ayında yüzde eksi (-) 0,3 olmasının beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ise Kasım ayındaki enflasyonun yüzde eksi (-) 1.1, Ekim ayında ise yüzde eksi (-) 1.4 olduğunu ekledi.

Enflasyon nedir?

Enflasyon mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak tanımlanır. Enflasyon, sadece bir veya birkaç mal ve hizmetin değil, ortalama bir tüketicinin yıl içinde kullandığı tüm mal ve hizmetlerde meydana gelen fiyat değişikliğini kapsar.

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir.