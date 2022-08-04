GÜNEY KIBRIS’TA ve TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 Şubat 2023’te yapılacak.

Hiçbir aday oyların çoğunluğunu alamazsa, 12 Şubat’ta ikinci tur seçim yapılacak.

2013 ve 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan DİSİ’nin görevdeki Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, görevdeki ikinci dönemini tamamlayarak anayasaya göre 3. Kez seçime katılamayacağı için, onun dışındaki adaylar yarışacak.

Seçime katılacak adaylar ve öz geçmişleri kısaca aşağıda özetlenmiştir

Achilleas Demetriades: Avukat, Mülkiyet konusundaki dönüm noktası niteliğindeki Loizidou – Türkiye davasının avukatı olarak sivrilmiştir.

“Kıbrıs için Famagusta” partisi tarafından destekleniyor

Alexios Savvides: Matematikçi

Andreas Mavroyannis: Büyükelçi, Kıbrıs Rum toplumunun Kıbrıs müzakerelerindeki eski müzakerecisi, Kıbrıs’ın BM’deki eski Daimi Temsilcisi,Kıbrıs’ın AB’deki eski Daimi Temsilcisi, Avrupa İşleri eski Bakan Yardımcısı (2012 ),

AKEL tarafından desteklenen Bağımsızlar Hareketi adayıdır.

Averof Neofytou: DISi Başkanı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Partisi DİSİ tarafından desteklenmektedir.

Celestina de Petro: ELAM’ın eski üyesi

Charalampos Aristotelous: AKEL’in gençlik kanadı olan EDON üyesi

Christodoulos Protopapas: Hellas Sat’ın CEO’su

Christos Christou: ELAM Başkanı, ELAM tarafından destekleniyor

Constantinos Christofides: “Yeni Dalga – Öteki Kıbrıs” Hareketi tarafından desteklenen Kıbrıs Üniversitesi Eski Rektörü

George Colocassides: DIKO’nun Eski Başkan Yardımcısı, avukat

Marios Eliades: Eski İletişim ve Çalışma Bakanı (1978–1980), avukat.

Nikos Christodoulides: Eski Dışişleri Bakanı (2018–2022), eski Hükümet Sözcüsü (2013–2018), DISİ üyesi

Bağımsız aday olarak çalışıyor, DIKO ve EDEK tarafından destekleniyor.

Seçimin iddialı isimleri Averof Neofytou

DİSİ tarafından desteklenen Averof, Partisi tarafından bölünmeden desteklenirse, ikinci tura kalacaktır.

AKEL ve Bağımsızlar tarafından desteklenen Andreas Mavroyannis

AKEL in oyları bölünmezse, ikinci tura kalacak güçlü adaylardandır.

Bu seçimin iddialı süprizi ise Nikos Christodoulides’dir.

Çözüm istemeyen Cephenin adayı olarak ikinci tur’a kalması durumunda seçilme şansı en yüksek aday olacaktır. Nikos’un arkasında KİLİSE’nin aktif desteği görülmektedir.

2023 Şubat seçimleri Kıbrıs’ın tarihinde önemli bir dönem olarak tarihe geçecektir.

Seçilecek Başkanlar arasında Christodulidis’in dışındakilerden biri olursa, AB ve ABD’nin baskılarlıyla yeni bir çözüm sürecinin başlatılacağı kesindir.

Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2023 yılında yapılacağı unutulmamalıdır.

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin de zorlu geçeceği ve Kıbrıs konusunda yeni açılımların ortaya çıkacağı görülecektir.

Gerek Erdoğan Cephesi, gerekse Karşı Cephe, AB ile olan derin ekonomik ilişkiler ve TL nin çöküş süreci nedeniyle seçimlerden sonra çözüm yönünde daha esnek olmak zorunda kalacaklardır.