Güney Kıbrıs’ta tribün terörü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 26, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Kıbrıs’ta tribün terörü

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Bir etkinliğe giriş sırasında basının sorularını yanıtlarken, Limasol Alfamega Stadı’nda dün akşam yaşananlar nedeniyle stadyumların kapatılma ihtimaline değindi.

Hristodulidis, Futbol Federasyonu’nun kararlarını beklediğini vurguladı.


Hristodulidis, “Alınacak kararlara bağlı olarak hiçbir şeyi dışlamıyorum. Ne taraftar bağlantıları ne de taraftarların stadyumlara katılımı konusunda hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Bazılarının hoşuna gitmeyecek kararlar ama tekrar ediyorum, öncelik dünyanın güvenliği. Bu yüzden hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum.” Dedi

Hristodulidis, “Aynı zamanda ülke birçok başka zorlukla da yüzleşmek zorunda. Göçmen sorunu var, suçlusu var ve tüm bunların bedelini kim ödüyor biliyor musunuz? Vergi ödeyen vatandaş. Sonumuzun futbol maçlarıyla bitmesini ve her sporseverin bir polis memuruna sahip olmasını istemiyorum” diye ekledi

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Tags:FutbolGüney KıbrısLimasol Alfamega StadıRum Yönetimi Başkanı Hristodulidistaraftar
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