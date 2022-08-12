Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 3 bin 611 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 3 bin 611 covid-19 vakası tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık covid-19 verilerini açıkladı. Güney’de son bir haftada 70 bin 602 test sonucunda 3 bin 611 yeni vaka tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık ayrıca hastanede tedavi gören 84 hastanın 11’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 571.994’e yükselirken can kaybı da Bin 149’a çıktı.