Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 10 bin 152 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 10 bin 152 covid-19 vakası tespit edilirken 13 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık covid-19 verilerini açıkladı. Güney’de son bir haftada 111 bin 67 test sonucunda 10 bin 152 yeni vaka tespit edilirken 13 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık ayrıca hastanede tedavi gören 104 hastanın 11’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 556.048’e yükselirken can kaybı da Bin 99’a çıktı.