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Güney Kıbrıs’ta sarı alarm verildi
Rum Meteoroloji Hizmetleri Dairesi yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve muhtemelen dolu yağışı olacağı konusunda sarı alarm uyarısı yaptı.
Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, zaman zaman saate metre kareye 35 milimetre yağış düşmesi beklenen bölgelerde halkın dikkatli olması istendi.
Mağusa’da bazı yollar su altında kaldı
Güney Kıbrıs‘ta sağanak yağış özellikle Mağusa’da bölgesinde etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı.