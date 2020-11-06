Güney Kıbrıs’ta parlamentoda 2 covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta Temsilciler Meclisi’nde görevli personel arasında iki kişide COVID-19 tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta Temsilciler Meclisi’nde görevli personel arasında iki kişide COVID-19 tespit edildi. Rum Temsilciler Meclisi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kararname ve protokollerinde yer alan gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

İlgili protokollere göre bina dezenfekte edildi ve Covid-19 tespit edilen kişilerle temas edenler karantinaya alındı.

Ayrıca, Rum Parlamentosu, 9 Kasım Pazartesi ve 11 Kasım Çarşamba gününe kadar tüm Parlamento üyelerini COVID-19 testlerine tabi tutulacak düzenlemeleri yaptı.