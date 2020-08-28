Güney Kıbrıs’ta, okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır olup olmadığına ilişkin tartışmaların artmakta olduğu ifade edildi. Güney Kıbrıs’ta okullar açılmaya hazır değil…

Filelefteros gazetesi “Okullarımız Hazır Değil” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’ta okul zili çalmadan önce, önemli meselelerin belirsizlik içerisinde olduğunu yazdı.

Eğitim kurumlarının birçok konuda sorunlar tespit ettiğini ve bunlara yanıt istediğini yazan gazete, eğitim kurumlarının, okul zilinin çalmasına birkaç gün kala, önemli meselelerin belirsizlik içerisinde olduğunu belirttiklerini kaydetti.

Öğrencilerin oturacağı okul sıralarıyla ilgili belirsizlik bulunduğunu kaydeden gazete, okullarda zorunlu maske kullanımıyla ilgili bir rahatsızlık bulunduğunu ve eğitimcilerin, öğrencileriyle aralarında büyük mesafelerin bulunduğu sınıflarda maske takılmaması konusunda bir öneri ortaya attıklarını ifade etti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise açıklamasında, okulların, eğitimcilerin görevleri başına döneceği 1 Eylül’de hazır olacağını, derslerin ise 7 Eylül’de başlayacağını kaydetti.

Prodromu, okullarla ilgili sağlık protokollerinin hazır olduğunu ve sağlık bakanlığının bunları dün eğitim bakanlığına gönderdiği de söyledi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın okullar için 16-17 bin test tahsis edeceği ve bunların öğrenciler, müdürler, eğitimciler ve diğer personeli kapsayacağı da belirtildi.

“SINIFLARDA MASKE TAKILACAK, TENEFFÜSLERDE TAKILMAYACAK”

Alithia gazetesi ise bu başlıkla ilk sayfadan yayımladığı haberinde, yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak olan sağlık protokollerinin her an açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Eğitim Bakanlığı’nın dün maske takılmasının sınıflarda zorunlu olduğunu, fakat teneffüslerde zorunlu olmayacağını açıklığa kavuşturduğunu kaydeden gazete, sınıflarda ise bir öğrenciyle diğer öğrenci arasında 1 metre mesafe olacağını belirtti.

Eğitim Bakanı Prodromu ise, okullarda, mesafeler korunduğu müddetçe açık havada maske kullanılmasının gerekli olmadığını ifade etti.

Okullarda vaka tespit edilmesi durumunda, okulun çalışmalarına son vereceği ve dezenfekte edileceği de ifade edildi.

DÜN 11 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 755 test sonucunda 11 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1467’ye ulaştığını yazdı.

Gazete 5 vakanın seyahat öyküsü bulunduğunu, 4 vakanın teyit edilmiş vakaların temaslarının takibi sonucu tespit edildiğini, 2 vakanın ise kendi inisiyatifiyle test yaptırdığını ekledi.

İTHAL VAKALARDA ARTIŞ

Politis gazetesi ise haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın son 4 günde açıkladığı 46 vakadan 20’sinin yolcular ve ülkeye geri dönüş yapanlardan ibaret olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, konuyla ilgili açıklama yapan Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Petros Karayannis, bunun beklenen bir şey olduğunu ve havalimanlarının açılmasına bağlı olarak, durumu tam anlamıyla kontrol edemediklerini söyledi.

Vakaların ülkeye girişlerinden önce kayda geçirilmesinin olumlu bir şey olduğunu dile getiren Karayannis, bu şekilde virüsün toplumda yayılmasının kontrol edildiğini sözlerine ekledi.