Güney Kıbrıs’ta iş kazası: Tuncer Dağaşener hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta çalışan 61 yaşındaki Tuncer Dağaşener iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

61 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tuncer Dağaşener bugün Lefkoşa’da bir şantiyede meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Rum Polisi ve İş Teftiş Dairesi işbirliğiyle yürütülüyor.

Soruşturma kapsamındaki bilgiye göre, Perşembe sabahı saat 9.00 sıralarında Dağaşener, Strovolos bölgesinde bir şantiyede çalışırken iki katlı bir iskele üzerindeyken yere düştü. Olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dağaşener yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 10.50 sıralarında hayatını kaybetti.

İncelemeler, Strovolos Polis Karakolu ve İş Teftiş Departmanı ile işbirliği içinde sürdürülüyor.

Kaynak: Dialogos