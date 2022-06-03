Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 tablosu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında covid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 27 Mayıs-2 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık covid-19 verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini, yapılan toplam 65 bin 706 test neticesinde de bin 814 yeni vakanın belirlendiği duyurdu.

Yapılan açıklamada toplam ölü sayısının 1067’ye, vaka sayısının ise 491 bin 777’ye yükseldiği belirtilirken tedavi gören 35 hastadan 1’nin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Pozitiflik oranı ise yüzde 2.76 olarak verildi.