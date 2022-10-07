Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 30 Eylül – 6 Ekim haftasında yapılan 68 bin 15 testle, 2 bin 789 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alana habere göre, hayatını kaybedenlerin 80, 90 ve 85yaşlarında üç erkek ile 95 ve 82 yaşındaki iki kadın olduğu, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise bin 187’ye ulaştığı kaydedildi.

Haberde, 44 hastanın hastanede tedavi altında olduğu, 4 kişinin durumunun ise ciddi olduğu belirtilen, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısının 590 bin 783, pozitiflik oranının ise yüzde 7,09’a ulaştığı bildirildi.