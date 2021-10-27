Güney Kıbrıs’ta covid-19 vaka sayıları artıyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 143 test sonucunda 200 covid-19 pozitif vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 55 bin 143 test yapıldığını 200 covid-19 pozitif vaka belirlendiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 123 bin 908’e yükselirken virüs nedeniyle can kaybı 571’e ulaştı.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 56, bunların 18’inin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle: