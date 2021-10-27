Güney KıbrısManşet

Güney Kıbrıs’ta covid-19 vaka sayıları artıyor

27 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 143 test sonucunda 200 covid-19 pozitif vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 55 bin 143 test yapıldığını 200 covid-19 pozitif vaka belirlendiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 123 bin 908’e yükselirken virüs nedeniyle can kaybı 571’e ulaştı.



Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 56, bunların 18’inin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(9 hasta)

COVID odası6
Yoğun bakım ünitesi3
Lefkoşa

(11 hasta)

COVID odası9
Yoğun bakım ünitesi2
Limasol

(13 hasta)

COVID odası11
Yoğun bakım ünitesi2
Baf

(9 hasta)

COVID odası9
Kutsanmış

(3 hasta)

COVID odası3
Yoğun Bakım Üniteleri

(11 hasta)

entübe8
Solunum cihazı hariç3





Etiketler
27 Ekim 2021


Başa dön tuşu