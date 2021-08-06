Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle can kaybı artıyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içindeki 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içindeki 59 bin 278 test sonucunda 525 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 437’ye, toplam vaka sayısı ise 104 bin 994’e yükselirken, tedavisi süren 292 hastanın 96’sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Bugün hayatını kaybedenlerin 71, 77 ve 90 yaşlarında 3 erkek ile 91 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Hastanelerde durum şöyle: