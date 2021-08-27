Güney KıbrısManşet
Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 496’ya yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34.487 test sonucu 324 yeni vaka tespit edilirken covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 496’ya yükseldi.
Güney’de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin 322’si erkek (%65) ve 174’ü kadın (%35). Hastalıktan ölenlerin yaş ortalaması ise 77.
156 kişinin hastanede tedavisi devam ederken bunlardan 66’sının durumu ağır.
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(30 hasta)
COVID odası
26
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(21 hasta)
COVID odası
10
Yoğun bakım ünitesi
11
Limasol
(50 hasta)
COVID odası
35
Yoğun bakım ünitesi
15
Larnaka
(9 hasta)
COVID odası
6
Yoğun bakım ünitesi
3
Baf
(15 hasta)
COVID odası
12
Yoğun bakım ünitesi
3
Kutsanmış
(4 hasta)
COVID odası
4
Yoğun Bakım Üniteleri
(30 hasta)
entübe
25
Solunum cihazı hariç
5