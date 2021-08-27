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Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

27 Ağustos 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 496’ya yükseldi.

 

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34.487 test sonucu 324 yeni vaka tespit edilirken covid-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 496’ya yükseldi.



Güney’de hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin 322’si erkek (%65) ve 174’ü kadın (%35). Hastalıktan ölenlerin yaş ortalaması ise 77.

156 kişinin hastanede tedavisi devam ederken bunlardan 66’sının durumu ağır.

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(30 hasta)

COVID odası

26

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(21 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

11

Limasol

(50 hasta)

COVID odası

35

Yoğun bakım ünitesi

15

Larnaka

(9 hasta)

COVID odası

6

Yoğun bakım ünitesi

3

Baf

(15 hasta)

COVID odası

12

Yoğun bakım ünitesi

3

Kutsanmış

(4 hasta)

COVID odası

4

Yoğun Bakım Üniteleri

(30 hasta)

entübe

25

Solunum cihazı hariç

5

 





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27 Ağustos 2021


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