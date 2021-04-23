Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 889 covid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 66.634 test sonucu 889 covid-19 vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti. Güney’de toplam can kaybı 297’ye yükselirken toplan vaka sayısı 60.681’e çıktı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortaması 78 olan Güney’de 197 erkek (% 66) ve 100 kadın (% 34) hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden hastaların 70’inin durumu kritik. 32 hastanın entübe olduğu Güney’de 34 kişi de yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.