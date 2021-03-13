Güney Kıbrıs’ta covid-19 kısıtlamalarına orta yol

Güney Kıbrıs’ta covid-19 vakalarında son günlerde artış yaşanması ve uzmanların, uygulamada olan kısıtlamaların iki hafta daha uzatılması önerisine karşın “orta yol” izlemeyi tercih eden Rum hükümeti bazı açılımlara gitti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, vakaların artış göstermesine karşın ülke ekonomisi ve kişilerin psikolojik sağlığını da göz önüne alarak bazı açılımlara gittiğini yazdı.

Gazete, “Uzatmadan Korktular – Yarı Önlemler Açıkladılar” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun Mart ayı sonuna kadar uygulamada olacak önlemleri açıkladığını aktardı.

Uzmanların, kısıtlamaların iki hafta daha yürürlükte kalması önerisini de dikkate alan Rum hükümeti, özellikle vakaların artış gösterdiği Limasol’daki önlemleri sürdürürken, kafeterya ve benzeri yerleri kısmi açma kararı aldı.

Açıklanan yeni kararlarda, Limasol’daki ilkokulların kapalı kalacağı, ortaokulların ise tüm kentlerde kapalı tutulmasına devam edileceği açıklanırken, hizmet sektöründe çalışan oranının yeniden yüzde 25’e getirildiği duyuruldu.

Öte yandan, restoran ve kafelerin açık alanlarda, sıkı protokoller çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı duyurulan açıklamada, farklı evlerden kişilerin, 6 kişiyi aşmamak ve maske takmak kaydıyla parklarda ve meydanlarda bir araya gelebilmelerine de izin verildi.

Gece sokağa çıkma yasağı akşam 21.00’den 23.00’e alınırken, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki hastanelere hasta girişinin mevcut hızla devam etmesi durumunda sağlık sisteminin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Gevşemeler ve Sıkılaştırmalar – Ortaokullar Açılmıyor Limasol’da İlkokullar Kapanıyor – Hastaların Yaşlarından Düşüş – PCR’sız Gelenler 3 Gün Karantinaya” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, dün açıklanan gevşeme ve sıkılaştırma kararlarına geniş yer verdiği haberinde, Limasol’da ilkokullar kapatılırken, ortaokulların tüm bölgelerde kapalı kalmaya devam etmesi ve diğer kentlerdeki ilkokullarla liselerin açık kalmayı sürdürmesine tepkiler geldiğinin altını çizdi.

Rum öğretmen sendikaları ve öğrenci veli derneklerinden gelen açıklamalarda, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitsizliği yaratacağı ifade edildi.

İLKOKULLARDA 243 VAKA

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ise, okullara yönelik alınan kararlarına sebep olarak son 10 günde ilkokullarda kaydedilen vaka sayılarını gösterdiğini yazdı.

Yapılan açıklamada, 1-11 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’taki ilkokullarda, öğretmen ve öğrenci olmak üzere toplamda 243 Korona virüs vakası tespit edildiği, bunlardan sadece 145’inin ise Limasol bölgesindeki okullarda olduğu vurgulandı.

PCT TESTİ OLMAYANA KARANTİNA 3 GÜN

Gazetenin bir diğer haberinde ise, “kırmızı kategoride” yer alan ülkelerden Güney Kıbrıs’a gidecek “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı veya ülkede yasal olarak ikamet eden kişilerin, seyahatlerinden önceki son 72 saat içerisinde alınmış PCR testi sunmamaları durumunda “3 günlük kendi kendilerine izole süresine tabi olacakları” belirtildi.

Habere göre, kırmızı kategoride yer alan ülkelerden gelecek bu kişiler, PCR testi sunmamaları durumunda, havaalanında yapılan PCR testi dışında, üç günlük karantina sonrasında yeni bir negatif PCR testini sunmak zorunda kalacak.

Açıklamada ayrıca, İngiltere’den gelecek kişilerin ise, Rum hükümeti tarafından gösterilen yerlerde 7 gün karantinaya tabi olacakları, masrafların ise devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

YENİ DESTEK PAKETİ

Alithia gazetesi bir diğer haberinde ise, Rum Ekonomi Bakanı Kontantinos Petridis ve Çalışma Bakanı Zeta Emilianu’nun dün düzenledikleri basın toplantısında, işyerleri ve çalışanlara yönelik 70 milyon Euro tutarında yeni bir ekonomik destek paketi açıkladıklarını yazdı.

Gazete, Korona virüs önlemlerinden etkilenen iş yerleri ve çalışanlara yönelik paketin 30 milyon Euro’sunun iş yerleri, 40 milyon Euro’luk kısmının ise çalışanlara yönelik olduğunu belirtirken, Ekonomi Bakanı Petridis, Mart ayının ekonomi ve ülke açısından kritik bir ay olduğu uyarısında bulunduğunu aktardı.

Petridis, bu kritik dönemin sadece hükümet kararlarıyla değil, herkesin davranış ve çabalarıyla atlatabileceğinin altını çizerek, “aşılananların sayısı artana ve gidişat testine dönene kadar dayanmalıyız” şeklinde konuştu.