Güney Kıbrıs’ta covid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Güney Kıbrıs’ta covid-19 salgını sebebiyle uygulamaya konulan kısıtlamaların bir kısmının bugün kaldırılmış olması Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi “İkinci Gevşeme – Mutasyonlar Korkutuyor – Okullar, Perakende Ticaret ve Kültür, Hızlı Testler ve Endişelerle Açılıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberlerinde, Güney Kıbrıs’ta kısıtlamaların kısmen gevşetilmesi çerçevesinde bugün okulların, dükkan ve mağazaların, sinema ve tiyatroların, mutasyonlu virüs korkusuyla yeniden açılacaklarını yazdı.

Gazete, 70 bine yakın öğrenci ve binlerce çalışanın bugün okul ve iş yerlerine döneceklerini hatırlatırken, virüste meydana gelen mutasyonun ise endişe yarattığını, bu endişenin çok sayında test yapılması ve aşılanmanın arttırılmasıyla giderilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Dün gerçekleştirilen 40 bin 974 testin sadece 852’sinin PCR olduğunu, 40 bin 122 testin ise “rapid” yani hızlı test olduğunu aktaran gazete, öğrenci ve çalışanlara hızlı test uygulamasının devam ettiğini vurguladı.

Gazete, aşı uygulamasına da hız kazandırıldığını, AstraZeneca şirketinin aşılarından 7 bin 200 adedinin bugün Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini belirtirken 10 bin 24 kişinin ise, her iki dozu da olarak, aşı programını tamamlamış olduklarının altını çizdi.

AŞI STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, nüfusun daha hızlı aşılanabilmesine imkan sağlamak açısından aşılama politikasında değişikliğe gittiğini, aşının ikinci dozunun 3 hafta sonra yapılması yerine 12 hafta sonra yapılması kararını aldığını belirtti.

Bu yöntemin, nüfusun daha hızlı aşılanmasına imkan sağlayacağını vurgulayan gazete, AstraZeneca’dan ay sonuna kadar 70 bin, Mart ayında ise 100 bin aşının gelmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Habere göre böylelikle tüm sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü nüfusun büyük bir kısmının aşılanmış olması öngörülüyor.

Diğer gazeteler ise Güney Kıbrıs’ta kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardılar.

Fileleftheros: “Kritik Dayanıklılık Testi – Pazarın Kısıtlamalarla Açılması ve Öğrenci ve Öğretmenlerin Okula Dönüşleriyle Yeni Aşama – Gevşemede İkinci Aşamadayız”

Alithia: “Okullar ve Mağazalar Kapılarını Açtı – Çalışanlar ve Öğrencilere Rapid Testler”

Haravgi: “Okullara Dönüş Zorlu – Bir Buçuk Aydan Sonra 60 Bine Yakın Öğrenci Okullara Dönüyor”