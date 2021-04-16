Güney Kıbrıs’ta covid-19 anketinde çarpıcı rakamlar

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir anketle, koronavirüs pandemisinin hane halkına yönelik etkileri değerlendirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Tüketiciler ve Yaşam Kalitesi Birliği tarafından “CMRC Cypronetwork” şirketine 5-26 Şubat 2021 tarihleri arasında, bin kişinin katılımıyla yaptırılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Ankete katılanların yüzde 47’sinin gelirinin son 6 ayda azaldığını, bu oranın 2018’de yüzde 18, 2019’da ise yüzde 12 olarak belirlendiğini yazan gazete, azalmalar yaşanan alış veriş eğilimlerinde bu oranın yüzde 58 olduğunu belirtti.

Habere göre, alış veriş artış oranı yüzde 3 olarak belirlenirken, her 10 kişiden 4’ünün (yüzde 39) alış verişleri sabit kaldı.

Öte yandan, ankete geniş yer veren Fileleftheros gazetesi, halkın günlük hayatının pandemi nedeniyle büyük ölçüde etkilendiğini yazdı.

Habere göre, “Pademi günlük yaşantınızı ne şekilde etkiledi?” sorusuna ankete katılanların yüzde 90’ı “dışarı çıkarken maske takmaya başladım”, yüzde 58’i “seyahatları durdum”, yüzde 55’i “evde daha fazla yemek pişirdim”, yüzde 35’i “eve yakın yerlerde alış veriş yaptığım”, yüzde 25’i “toplu taşımacılıktan kaçındım”, yüzde 19’u “daha fazla yerel işletmelerden alış veriş yaptım”, yüzde 19’u “daha sağlıklı yiyecekler tükettim”, yüzde 13’ü “yeni bir beceri/yetenek öğrendim”, yüzde 9’u “çevre için daha iyi olan ürünler aldım”, yüzde 4’ü ise “etkilenmedim”, yüzde 1’i ise “bilmiyorum/yanıt yok” yanıtını verdi.

“Ekonomik durumunuz nasıl etkilendi?” sorusuna yüzde 37’si “bazı hesapları ödemede geciktim”, yüzde 33’ü “maaşım azaldı”, yüzde 32’si “daha az saat çalıştım”, yüzde 26’sı “devletten yardım almak için başvuru yaptım”, yüzde 20’si “birikimlerimi kullandım”, yüzde 18’i “geçici olarak işimi kaybettim”, yüzde 9’u “ailemden veya arkadaşlarımdan borç aldım”, yüzde 4’ü “daimi olarak işimi kaybettim”, yüzde 3’ü ise “kredi kartı limitlerini aştım” şeklinde yanıtladı.

Alış verişler konusunda ise hangisine katılıp katılmıyorsunuz şeklindeki soru üzerine “temel gıdaları alıyorum”a yüzde 96’sı katılırken, yüzde 4’ü katılmadığını; “kıyafet alıyorum”a yüzde 60’ı katılmadığını, yüzde 40’ı katıldığını söyledi. “Ev satın alacağına” yüzde 95’i katılmazken, yüzde 5’i katıldı. “Mobilya, elektrikli alet veya araba alacağı” fikrine yüzde 92’si katılmadığını, yüzde 8’i katıldığını,; “Evimi tamir edeceğim” fikrine yüzde 95’i katılmadığını, yüzde 5’i katıldığını; , teknolojik ürünler(bilgisayar, cep telefonu gibi) alacağım olgusuna ise yüzde 71’i katılmadığını, yüzde 29’u ise katıldığını dile getirdi.

Pandemi koşulları nedeniyle duyguların nasıl etkilendiği soruların sorulması üzerine yarın ile ilgili kaygı konusunda yüzde 29 “büyük ölçüde”, yüzde 27’si “çok büyük ölçüde”, yüzde 29’u, “bir dereceye kadar”, yüzde 10’u “az ölçüde” kaygılandığını, yüzde 5’i ise “hiç kaygılanmadığını” dile getirdi. “Sosyalleşme korkusuna”na ilişkin soruyu yanıtında yüzde 33 “bir dereceye kadar”, yüzde 21 “büyük ölçüde,” yüzde 18’i “az ölçüde”, yüzde 11’i “çok büyük ölçüde”, yüzde 16’sı “hiç” yanıtını verdi. Aile sağlığının güvenliği (endişesi) konusunda ise yüzde 41’i “çok büyük ölçüde”, yüzde 24’ü “büyük ölçüde”, yüzde 24’ü “bir dereceye kadar”, yüzde 6’sı “küçük ölçüde”, yüzde 4’ü ise “hiç” şeklinde yanıtladı.