Güney Kıbrıs’ta covid-19 2 can daha aldı

Güney Kıbrıs’ta son 1 haftada 2 kişi daha covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta son 1 haftada gerçekleştirilen 66 bin 616 test sonucunda 2 bin 932 yeni vaka daha tespit edilirken 2 kişi daha covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Hayatını kaybedenlerin 70 yaşında bir erkek ile 76 yaşında bir kadın olduğunu duyuran Rum haber kaynakları, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 180’e ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 51kişiden 1’inin durumunun ciddi olduğu belirtilen haberde, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 583 bin 313’e ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 4,4 olduğu ifade edildi.