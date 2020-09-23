Güney Kıbrıs’ta bugün 36 yeni Covid-19 vakası açıklandı

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 3.317 test sonucu 36 yeni covid-19 vakası tespit edildi. Güney’de toplam vaka sayısı 1.654’e yükseldi.

17’si futbol takımından

Güney Kıbrıs’ta Ethnikos Achnas kulübü, 13 futbolcunun ve 4 personelin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Ekibimiz, futbolcularda ve takımımızın kadrosunda COVID-19 için yapılan testin ardından 13 futbolcu ve 4 personelimizin pozitif çıktığını öğrenildi.

Protokol tarafından sağlanan gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar tüm antrenmanlar ertelendi.

Protokolün gerekli tüm prosedürlerinin sahada ve saha dışında tamamlanabilmesi için ilgili tüm kişilere acil yardımları için teşekkür ederiz.