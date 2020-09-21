Güney Kıbrıs’ta bir lise öğrencisinde covid-19 tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta bir lise öğrencisinde covid-19 tespit edildiği açıklandı

Filelefteros’un haberine göre Gazimağusa Lisesi’ndeki bir öğrencinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Pozitif vaka çıkmasının ardından temas takip sisteminin devreye girdiği okulda, covid-19 olan öğrencinin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri izolasyon altına aldındı.

Rum Milli Eğitim Bakanlığı ilgili lisenin dezenfekte edildiğini ve tüm protokollerin uygulamaya koyulduğunu açıkladı.