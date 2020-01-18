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Güney Kıbrıs’ta akaryakıta zam yapılması kaçınılmaz

18 Ocak 2020

Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde, uluslararası petrol fiyatlarından bağımsız olarak, benzin ve dizel yakıta litre başına 3 sent ve 6 sent zam yapılmasının kaçınılmaz olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin AB karşısında, enerjinin yüzde 10’unu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından taşıma yükümlülüğü bulunduğunu ve şu anda, enerjinin yüzde 5’ini bu kaynaklardan taşıdığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin hedefinin yılsonuna kadar yüzde 7,5 oranına ulaşmak olduğu ve bunun da, dizel yakıta 6 sent, benzine de 2-3 sent zam yapılacağı anlamına geldiği belirtildi.



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