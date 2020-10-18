Güney Kıbrıs’ta adım adım kapanma

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 204 Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından Limasol bölgesini kapsayan yeni önlemler alındı

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 204 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle yeni bir vaka sayısı rekor kırıldığını belirterek dün ağırlıklı olarak Limasol bölgesini kapsayan yeni önlemlerin alınmış olmasına da geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Kapanmaya Adım Adım – Limasol’daki Durum Başağrısı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin dün özellikle Limasol bölgesi ağırlıklı daha sert önlemler açıkladığını yazdı.

Gazete, vakaların ağırlıklı olarak görüldüğü Limasol’da eğlence yerlerinin 22:30’dan sonra kapatılması kararının alındığını, vatandaşlara 23:30’dan sonra dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulunulduğunu belirtirken, alınan tedbirlere uyulmaması halinde daha sert önlemlerin gündeme geleceğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Yeni 202 Pozitif Vaka – Korona’ya Karşı Daha Sert Önlemler”.

Alithia: “Yeni Şok! 202 Vaka – Bugünden İtibaren Limasol’da Mini Lockdown”.

Kathimerini: “İkinci Dalga Alarmı”.