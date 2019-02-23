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Güney Kıbrıs’ta A gribi vakalarında artış

23 Şubat 2019
domuz gribi

Güney Kıbrıs’ta domuz gribi olarak da bilinen ve ciddi nitelendirilebilecek A gribi vaka sayısında artış olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Denetim Birimi Koordinatörü ve Pediatri Bölümü Müdür Yardımcısı Maria Koliu’nun açıklamasına dayanarak, ciddi A gribi vaka sayısının, dün, yeni bir vakanın teyit edilmesiyle 10’a yükseldiğini yazdılar.

ÖLÜ SAYISI 12

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 1 Aralık’tan bugüne kadar ciddi olarak nitelendirilebilecek ve büyük hastanelerde tedavi altına alınan 54 ciddi vaka kaydının yapıldığını, bunlardan 12’sinin ise ölümle sonuçlandığını yazdı.

Gazete, A gribinden ölenlerin sayısının, son on yıl için rekoru teşkil ettiğini de belirtti.

Habere göre Koliu, açıklamasında ayrıca grip aşıların geldiğini ve aşı olmak isteyenlerin aşı merkezlerine gidebileceğini söyledi.

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