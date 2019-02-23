Kıbrıs

Asayiş operasyonlarında Girne’de 97, Güzelyurt’ta 65 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı

23 Şubat 2019

Polisin dün gece Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği asayiş ve denetim operasyonlarında Girne’de 97, Güzelyurt’ta ise 65 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Girne’deki denetimlerde ayrıca kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 5 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 550 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Muhtelif suçlardan 3 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki denetimlerde bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, kontrol edilen 430 araç sürücüsünden 65’i hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.

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