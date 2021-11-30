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Güney Kıbrıs’ta 613 covid-19 pozitif vaka, 3 can kaybı

30 Kasım 2021
Güney kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 85 bin 244 test sonucunda 613 yeni vaka belirlenirken 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta toplam covid-19 pozitif vaka sayısının 134 bin 473’e yükseldiğini, hastanelerde tedavisi süren 118 hastanın 51’inin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.



Güney’de bugün yaşanan 3 kaybıyla birlikte virüsten hayatını kaybedenlerinin sayısı 597’e ulaştı.



Hastanelerde durum şöyle:

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(29 hasta)

COVID odası20
Yoğun bakım ünitesi9
Lefkoşa

(17 hasta)

COVID odası10
Yoğun bakım ünitesi7
Limasol

(30 hasta)

COVID odası20
Yoğun bakım ünitesi10
Baf

(19 hasta)

COVID odası15
Yoğun bakım ünitesi4
Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası2
Yoğun Bakım Üniteleri

(21 hasta)

entübe18
Solunum cihazı hariç3



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30 Kasım 2021


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