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Güney Kıbrıs’ta 613 covid-19 pozitif vaka, 3 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 85 bin 244 test sonucunda 613 yeni vaka belirlenirken 3 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta toplam covid-19 pozitif vaka sayısının 134 bin 473’e yükseldiğini, hastanelerde tedavisi süren 118 hastanın 51’inin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
Güney’de bugün yaşanan 3 kaybıyla birlikte virüsten hayatını kaybedenlerinin sayısı 597’e ulaştı.
Hastanelerde durum şöyle:
|Hastane
|Bölme
|Hasta Sayısı
|Gazimağusa
(29 hasta)
|COVID odası
|20
|Yoğun bakım ünitesi
|9
|Lefkoşa
(17 hasta)
|COVID odası
|10
|Yoğun bakım ünitesi
|7
|Limasol
(30 hasta)
|COVID odası
|20
|Yoğun bakım ünitesi
|10
|Baf
(19 hasta)
|COVID odası
|15
|Yoğun bakım ünitesi
|4
|Kutsanmış
(2 hasta)
|COVID odası
|2
|Yoğun Bakım Üniteleri
(21 hasta)
|entübe
|18
|Solunum cihazı hariç
|3