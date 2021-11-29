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Güney Kıbrıs’ta 586 covid-19 pozitif vaka

29 Kasım 2021
Güney Kıbrıs'ta 586 covid-19 pozitif vaka





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 692 test sonucunda 586 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 116 covid-19 hastasının hastanelerde tedavi edildiğini açıklarken bunların 46’sının durumunun ağır olduğunu belirtti.




Son ölüm nedeni COVID-19 olan hastalardan ölüm kaydedilmedi ve bu nedenle toplam ölüm sayısı 594’te kaldı.



Güney’de toplam vaka sayısı 133.860’a yükselirken 594 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(31 hasta)

COVID odası

23

Yoğun bakım ünitesi

8

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

5

Limasol

(28 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

9

Baf

(20 hasta)

COVID odası

17

Yoğun bakım ünitesi

3

Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(21 hasta)

entübe

18

Solunum cihazı hariç

3

 



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29 Kasım 2021


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