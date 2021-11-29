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Güney Kıbrıs’ta 586 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 692 test sonucunda 586 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 116 covid-19 hastasının hastanelerde tedavi edildiğini açıklarken bunların 46’sının durumunun ağır olduğunu belirtti.
Son ölüm nedeni COVID-19 olan hastalardan ölüm kaydedilmedi ve bu nedenle toplam ölüm sayısı 594’te kaldı.
Güney’de toplam vaka sayısı 133.860’a yükselirken 594 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(31 hasta)
COVID odası
23
Yoğun bakım ünitesi
8
Lefkoşa
(14 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
5
Limasol
(28 hasta)
COVID odası
19
Yoğun bakım ünitesi
9
Baf
(20 hasta)
COVID odası
17
Yoğun bakım ünitesi
3
Kutsanmış
(2 hasta)
COVID odası
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(21 hasta)
entübe
18
Solunum cihazı hariç
3