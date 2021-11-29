Güney Kıbrıs’ta 586 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 692 test sonucunda 586 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık bakanlığı Güney Kıbrıs’ta 116 covid-19 hastasının hastanelerde tedavi edildiğini açıklarken bunların 46’sının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Son ölüm nedeni COVID-19 olan hastalardan ölüm kaydedilmedi ve bu nedenle toplam ölüm sayısı 594’te kaldı.

Güney’de toplam vaka sayısı 133.860’a yükselirken 594 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanelerde durum şöyle: