Güney Kıbrıs’ta 555 öğrencide Covid-19 tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakalarının istikrarlı yükselişinin sürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere dün 3 kişinin daha eklendiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 52’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, dün açıklanan 292 yeni vakadan 108’inin, 24 saat içerisinde yapılmış 6 bin 60 hızlı test aracılığıyla tespit edildiğini, 184’ünün de 3 bin 27 PCR testiyle belirlendiğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu anda 124 hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.

ATHALASSA HASTANESİ’NDE 14 VAKA

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Athalassa Hastanesi’ndeki vakaların 14’e çıktığını; bunlardan 6’sının hastabakıcı, birinin de temizlik elemanı olduğunu ve hastanede görev yapan iki hastabakıcının da, testleri negatif olmasına rağmen semptom gösterdikleri için evde karantinaya girdiklerini yazdı.

Gazete, hastaneye dışarıdan personel takviyesi yapıldığını kaydetti.

EĞİTİM BAKANLIĞI: “OKULLARDAKİ VAKALAR 1000 DEĞİL 555”

Alithia gazetesi ise, Rum Eğitim Bakanlığı’nın dün açıklama yaparak, akademik yılın başlangıcından bu yana 1000 öğrencide koronavirüs saptandığına dair basında çıkan haberleri yalanladığını bildirdi.

Habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, akademik yılın başından düne kadar 555 öğrencide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.