Güney Kıbrıs’ta 361 Covid-19 vakası belirlendi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saate yapılan 48 bin 484 test sonucunda 361 Covid-19 vakası belirlendi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saate yapılan 48 bin 484 test sonucunda 361 Covid-19 vakası belirlendi. Rum Hükümet Sözcüsü Kusios bugün pozitif çıkan vakalar arasında bulunuyor.

Rum haber kaynaklarına göre, salgından dolayı can kaybının olmadığı Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 43 bin 971’e yükseldi. Tedavisi süren 53 hastanın durumu ise kritik.