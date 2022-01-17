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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 143 yeni vaka

17 Ocak 2022
Güney Kıbrıs'ta covid-19










Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı üç kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 684’e yükseldiğini duyurdu.




Açıklamada ayrıca 94’ünün durumu ağır olmak üzere 270 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiği, hastaların yüzde 70,64’ünün aşı geçmişinin olmadığı duyuruldu..



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(58 hasta)

COVID odası

43

Yoğun bakım ünitesi

15

Lefkoşa

(39 hasta)

COVID odası

31

Yoğun bakım ünitesi

8

Limasol

(62 hasta)

COVID odası

46

Yoğun bakım ünitesi

16

Baf

(30 hasta)

COVID odası

24

Yoğun bakım ünitesi

6

Larnaka

(31 hasta)

COVID odası

22

Yoğun bakım ünitesi

9

Mübarek

(10 hasta)

COVID odası

10

Yoğun Bakım Üniteleri

(40 hasta)

entübe

34

Solunum cihazı hariç

6

 

 



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17 Ocak 2022


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