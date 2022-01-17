Güney Kıbrıs’ta 3 bin 143 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı üç kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 684’e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca 94’ünün durumu ağır olmak üzere 270 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiği, hastaların yüzde 70,64’ünün aşı geçmişinin olmadığı duyuruldu..
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(58 hasta)
COVID odası
43
Yoğun bakım ünitesi
15
Lefkoşa
(39 hasta)
COVID odası
31
Yoğun bakım ünitesi
8
Limasol
(62 hasta)
COVID odası
46
Yoğun bakım ünitesi
16
Baf
(30 hasta)
COVID odası
24
Yoğun bakım ünitesi
6
Larnaka
(31 hasta)
COVID odası
22
Yoğun bakım ünitesi
9
Mübarek
(10 hasta)
COVID odası
10
Yoğun Bakım Üniteleri
(40 hasta)
entübe
34
Solunum cihazı hariç
6