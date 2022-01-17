Güney Kıbrıs’ta 3 bin 143 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 138,351 test sonucunda 3 bin 143 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı üç kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 684’e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca 94’ünün durumu ağır olmak üzere 270 COVID-19 hastasının tedavilerine devam edildiği, hastaların yüzde 70,64’ünün aşı geçmişinin olmadığı duyuruldu..

Hastanelerde durum şöyle: