Güney Kıbrıs’ta 21 kişinin durumu ağır

Güney Kıbrıs’ta dün akşam açıklanan son 24 saatlik testlerin sonuçları yeni bir Covid-19 rekoru ortaya çıkardı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün akşam açıklanan verilerin 419 yeni Covid-19 vakasını ortaya koyduğunu, beş kişinin ise tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettiklerini yazdılar.

Habere göre, son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta yapılan 4 bin 208 PCR testi sonucunda 419 pozitif vaka tespit edilirken, 6 bin 702 hızlı test sonucunda ise 218 vaka daha tespit edildi.

415 yerel bulaş

Hızlı testlerde pozitif çıkanlara yeniden PCR testi yapıldığından, bu rakam dünkü pozitif sayısına dahil edilmese de sonuçların endişe verici boyuta ulaştığını yazan gazete, 419 kişiden ise sadece 4’ünün hava yoluyla gelenler olduğunu, 415 kişinin yerel bulaş olduklarını aktardı.

Bu 419 kişinin 212’si ise, bir gün önce gerçekleştirilen hızlı testlerde hali hazırda pozitif çıkan ve PCR testiyle de doğrulanan vakalar.

Gazete, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan sağlık kurulunun, önlemlerin sıkılaştırılmasını önerdiğini, bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nun ise okulların ve kafeteryaların kapatılmasına kadar gidecek bir dizi yeni önlem açıklayacağını belirtti.

BİR GÜNDE 5 KİŞİ VEFAT ETTİ 21 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Gazete haberinin devamında, dün Korona virüs sebebiyle ikisi 76 yaşında, diğerleri 63, 92 ve 91 yaşlarında beş hastanın vefat ettiklerini, bu şahıslardan dördünün Güney Kıbrıs’taki çeşitli huzur evlerinde kalan kişiler olduklarını yazdı.

Hastanede tedavi görenlerin sayısının 115 olduğu ve bunlardan 21’inin durumunun kritik olduğunu vurgulayan gazete, 1 Aralık tarihinden düne kadarki 8 günlük sürede 22 kişinin Korona virüsünden vefat ettiğini belirtti.