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Güney Kıbrıs’ta 162 covid-19 pozitif vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini toplam vaka sayısının 123 bin 708’e ulaştığını ve bugün can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Hastanelerde durum şöyle:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(10 hasta)
COVID odası
7
Yoğun bakım ünitesi
3
Lefkoşa
(13 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
2
Limasol
(12 hasta)
COVID odası
9
Yoğun bakım ünitesi
3
Baf
(10 hasta)
COVID odası
10
Kutsanmış
(2 hasta)
COVID odası
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(10 hasta)
entübe
6
Solunum cihazı hariç
4