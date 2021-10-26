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Güney Kıbrıs’ta 162 covid-19 pozitif vaka

26 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini toplam vaka sayısının 123 bin 708’e ulaştığını ve bugün can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Hastanelerde durum şöyle:

Hastane



Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(10 hasta)

COVID odası

7

Yoğun bakım ünitesi

3

Lefkoşa

(13 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

2

Limasol

(12 hasta)

COVID odası

9

Yoğun bakım ünitesi

3

Baf

(10 hasta)

COVID odası

10

Kutsanmış

(2 hasta)

COVID odası

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(10 hasta)

entübe

6

Solunum cihazı hariç

4

 

 





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26 Ekim 2021


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