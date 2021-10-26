Güney Kıbrıs’ta 162 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 51.892 test sonucunda 162 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini toplam vaka sayısının 123 bin 708’e ulaştığını ve bugün can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Hastanelerde durum şöyle: