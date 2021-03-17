Güney Kıbrıs’ta 120 bin kişiye Astra Zeneca aşısı yapıldı

Politis ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 120 bin kişiye Astra Zeneca aşısı yapıldığını, bunlardan 30 bininin ikinci dozu da aldığını ve 112’sinde yan etki görüldüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı kullanılmakta olan AstraZeneca isimli aşının tromboembolik yan etkilerinin görülmesi üzerine Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri gibi Güney Kıbrıs da aşılama programını askıya aldı.

Politis ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ta bu güne kadar 120 bin kişiye Astra Zeneca aşısı yapıldığını, bunlardan 30 bininin ikinci dozu da aldığını ve 112’sinde yan etki görüldüğünü belirtti.

7 bin 500 aşı randevusu iptal edildi

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, yarına (18 Mart) kadar planlanan 7 bin 500 aşı randevusunun, tedbir amaçlı durdurulduğunu, randevuların daha sonra yeniden planlanacağını açıkladı.

Vakaların tırmanışta olduğu bir dönemde aşı programının askıya alınmasının uzmanları kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu yaklaşık 2 hafta önce, AB makamlarından onay alması halinde Rusya’nın üretmekte olduğu Sputnik V aşısından tedarik etme kararı aldı. Rum Sözcü Kiriakos Kusios, onay alması halinde 50 bin doz Sputnik V aşısı alacaklarını açıkladı.

Vaka sayısı 40 bin 344

Alithia Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün koronavirüs kaynaklı 1 can kaybı ve 475 yeni vaka açıkladığını, hayatını kaybeden 73 yaşındaki kişi ile toplam can kayıplarının 241’e, toplam vaka sayısının da 40 bin 344’e ulaştığı açıklamasına yer verdi.

Haravgi ve Alithia Limasol’da kalabalık bir grubun kısıtlı karnaval gösterisini parti haline getirmesi üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün olağanüstü bir açıklama yaparak “düşüncesiz ve bilinçsiz davranan” kişileri uyardığını bildirdi.

Habere göre Anastasiadis “bir grup azınlığın düşüncesiz ve bilinçsizce davranışları yüzünden ülkenin tamamının sıkıntıya girmesine izin vermeyeceğine” vurgu yaparak “bizi bölgesel tedbir almak zorunda bırakmayın” uyarısında bulundu.