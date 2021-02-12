Güney Kıbrıs’ta 113 covid-19 vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 31.205 test sonucu 113 covid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucu 113 covid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti. 29’u ciddi durumda olan 89 covid-19 hastasının tedavi edildiği Güney Kıbrıs’ta can kaybı sayısı 219’a yükseldi. Rum Sağlık bakanlığı hayatını kaybedenlerin 148’inin erkek (% 68) ve 71’in kadın olduğunu açıkladı

Güney’de toplam vaka sayısı toplam vaka sayısı 32.288’e yükseldi.