Güney Kıbrıs, Moderna aşısının ilk partisini aldı

Güney Kıbrıs, koronavirüse karşı geliştirilen Moderna aşısının ilk partisini teslim aldı.

Rum Sağlık Bakanlığı, dün akşam Covid-19’a karşı geliştirilen Moderna aşısının ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Moderna aşısının ilk partisinden Güney Kıbrıs’a 1200 doz aşının teslim edildiği, 2021’in ilk çeyreğinde Güney Kıbrıs’ın toplam 16 bin 500 doz Moderna aşısı teslim alacağı belirtildi.

Avrupa İlaç Örgütü tarafından onaylanan Moderna aşısı 18 yaş üzeri kişilere yapılacak.

Avrupa dışında aşı bugüne kadar ABD, Kanada, Britanya ve İsrail tarafından da onaylandı. Moderna aşılarının nakliyatı dünyaca ünlü Kuehne+Nagel şirketi tarafından yapılıyor.

İlaç ürününün Avrupa’ya nakliyat süreci şirketin merkezi tarafından koordine ediliyor.