Güney Kıbrıs hellim konusunda bir dava daha kaybetti

Yunanistan’da bir şirketin “Halloumi Vermion” ismiyle ürettiği peynirin 2013 yılında aldığı patentin iptali için Güney Kıbrıs’ın AB mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, “BBQLOUMI” adıyla satışı yapılan Bulgaristan menşeli ürün için açtığı davayı bir süre önce kaybeden Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’da üretilen “Halloumi Vermion” isimli bir diğer ürünle ilgili davayı da kaybettiğini yazdı.

Habere göre, AB mahkemesi, “Halloumi Vermion” isimli ürünün “Halloumi” (Hellim) ismiyle karıştırılması ihtimalinin olmadığı kararına vardı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki ilgili kurumların zamanında ve gerekli prosedürleri uygulamamasından ötürü söz konusu ürünün AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nden (EUIPO) patent aldığını yazdı.