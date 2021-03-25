Çeler: 6 Ay önce yaptığımız öneri dikkate alınsaydı, Devletin kasasından 120 Milyon TL çıkmış olmayacaktı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Hükümetin ev karantinası ile ilgili uygulamaya koymaya çalıştığı bileklik uygulamasını TDP olarak 6 ay önce önerdiklerini belirterek, bunun uygulanmadığı 6 ayda devletin karantina ücreti olarak 120 milyon TL ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

UBP-HP hükümeti döneminde dikkate alınmayan bu önerinin gecikmeli olsa da şimdiki hükümet döneminde gündeme alınarak uygulamaya konmaya çalışılmasının geç kalınmış doğru bir karar olduğunu belirten Çeler, “TDP olarak yaptığımız bu öneri dikkate alınarak uygulamaya konmuş olsaydı hem sistem şimdiye kadar düzene oturacak, devletin kasasından 120 Milyon TL çıkmayacak, hem de hükümet sektörlere ödeme yapmak için de borçlanmak zorunda kalmayacaktı” dedi.

Hükümet mensuplarının çıktıkları Tv programlarında muhalefetin öneri sunmadığını, altını doldurmadan konuştuğunu söylediklerini atıfta bulunan Çeler, bunun doğru olmadığını, özellikle pandemi sürecinde ortaya birçok somut öneri koyduklarını anımsatan Çeler, “İşin doğrusu bizim öneri sunmadığımız değil, hükümetin görüş ve önerileri dinlemeyerek kulak tıkadığıdır” dedi.

Elektronik Bileklikle temas takibi konusunda TDP olarak tam 6 ay önce kapsamlı bir öneri sunduklarını, konuyla ilgili animasyonlu anlatım gerçekleştirdiklerini anımsatan Çeler, bu önerinin tam 6 ay sona gündeme alındığını, ancak 6 ayda devletin kasasından 120 Milyon TL ödeme yapılığını söyledi.

Bu sistemde bazı sorunlar yaşanabileceğini, bazı kişilerin sistemi suistimal edebileceklerini belirten Çeler, bunun önlenmesi için devletin denetim mekanizmasını en etkin şekilde devreye koyması gerektiğini söyledi. Sistemin denetimi ve uygulanmasına yönelik komite aşamasında gerekli katkı ve önerileri ileteceklerini belirten Çeler, kimsenin toplum sağlığını riske atmaya hakkı olmadığı gerçeğinden hareketle, kurallara uymayan kişilere ağır cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, Hükümetin gerekli denetim mekanizmasını kurarak uygulamaya koyması ve ilk günden itibaren sisteme uymayanlar ve suiistimal edenlere yönelik ağır cezalar verilmesi halinde kimsenin sistemi delmeye cesaret edemeyeceğini, ancak tam tersine denetim mekanizması kurulmayarak ceza uygulaması yapılmaması halinde de tüm toplumun sağlığının riske atılacağı bir durum yaratılacağı uyarısında bulundu.

Birçok Avrupa ülkesinde pandemi dönemlerinde kurallara uymayanlara yönelik ciddi yaptırımlar yapıldığını belirterek örnekler veren Çeler, benzer uygulamaların bizde de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Çeler, kurallara uymayan vatandaşlara asgari ücretin 3 katı para cezası, vatandaş olmayanlara ise para cezası ile birlikte deport uygulanabileceğini kaydetti.

Bileklik uygulamasının turizm başta olmak üzere sektörlere, dolayısı ile ekonomiye de katkı sağlayacağını belirten Çeler, “Keşke bu uygulama 6 ay önce önerdiğimizde hayata geçmiş olsaydı, ancak zararının neresinden dönsek kardır mantığı ile denetim ve ceza mekanizmasıyla ilgili çalışmalar ivedi olarak bitirilerek, bu uygulamanın en kısa zamanda hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

Bu uygulamanın düzenli olarak işleyerek başarı sağlanmasının tüm ülkenin yararına olacağını, güvenli ülke konseptinin de yerleşmesine yardımcı olacağını belirten Çeler, TDP olarak sistemin hayata geçmesi ve düzgün işlemesine yönelik de katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.