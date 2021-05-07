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Güney Kıbrıs’ta 324 covid-19 vakası 4 can kaybı

7 Mayıs 2021
Güney Kıbrıs’ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test sonucu 324 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan covid-19 kaynaklı 4 can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 332’ye yükseldi. Güney Kıbrıs’ta bugün hayatını kaybeden hastaların yaşları ise 69, 72, 67, 76 olarak açıklandı.

Hastanelerde durum şu şekildedir:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(50 hasta)

COVID odası

46

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(75 hasta)

COVID odası

33

Yoğun bakım ünitesi

10

Yoğun bakım ünitesi

32 (ventilatör dışında 2)

Limasol

(57 hasta)

COVID odası

50

Yoğun bakım ünitesi

7

Larnaka

(23 hasta)

COVID odası

20

Yoğun bakım ünitesi

3

Baf

(25 hasta)

COVID odası

22

Yoğun bakım ünitesi

3

Mübarek

(7 hasta)

COVID odası

7





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7 Mayıs 2021


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