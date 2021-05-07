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Güney Kıbrıs’ta 324 covid-19 vakası 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 420 test sonucu 324 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan covid-19 kaynaklı 4 can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 332’ye yükseldi. Güney Kıbrıs’ta bugün hayatını kaybeden hastaların yaşları ise 69, 72, 67, 76 olarak açıklandı.
Hastanelerde durum şu şekildedir:
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(50 hasta)
COVID odası
46
Yoğun bakım ünitesi
4
Lefkoşa
(75 hasta)
COVID odası
33
Yoğun bakım ünitesi
10
Yoğun bakım ünitesi
32 (ventilatör dışında 2)
Limasol
(57 hasta)
COVID odası
50
Yoğun bakım ünitesi
7
Larnaka
(23 hasta)
COVID odası
20
Yoğun bakım ünitesi
3
Baf
(25 hasta)
COVID odası
22
Yoğun bakım ünitesi
3
Mübarek
(7 hasta)
COVID odası
7