Gündüz: Tedbir alınması elzem

UBP Milletvekili Menteş Gündüz Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili yaptığı konuşmada, komite üyelerine yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür etti.

Çevre konusunun bütün dünyanın ciddi bir sorunu olduğuna işaret eden Gündüz, sadece deniz değil, hava ve ses kirliliğinin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Cezaların önemli olmasıyla birlikte, kirliliğin olmaması için tedbir alınmasının daha elzem bir konu olduğunu vurgulayan Gündüz, buna bağlı olarak benzer yasaların da hayata geçirilmesinin önemine işaret etti. Gündüz, yetki karmaşasının önlenmesinin önemine de işaret etti.

Gündüz, CMC’de yeniden bir maden arama işleminin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Gündüz, çevreye herkesin bilinçli olarak sahip çıkması çağrısında bulundu.