Gündüz arabalara gece kamyonlara yasak

Girne “Dağ Yolu” olarak bilinen Değirmenlik kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki yolda araç kullanımına sınırlama getirildi

UYGULAMA 5 MAT’TA: Resmi Gazete’de yayımlanan uygulamaya göre Dağ Yolu’nu 09.00-19.00 saatleri arasında salon araçlar, 19.00-09.00 ağır vasıtalar kullanamayacak. 5 Mart tarihinden itibaren uygulamaya girecek düzenleme ile bu yoldaki kazaların önüne geçilmeye çalışılacak

Resmi Gazete’nin 2 Mart tarihli sayısına göre 09.00-19.00 saatleri arasında salon araçlar, 19.00-09.00 ağır vasıtalar Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildi.

Yolu gündüz ağır araçlar, gece ise salon araçlar kullanacak. 2 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan resmi kararla, 5 Mart tarihinden itibaren, Değirmenlik Dağ Yolu’nun gündüz saatlerinde ‘salon araçların’ kullanımına, gece ise ‘ağır vasıtalara’ yasaklandığı açıklandı.

Resmi Gazete’de açıklanan iki ayrı bildiride, salon araçlar ve ağır iş araçlarının Değirmenlik Dağ Yolu’nun kullanımıyla ilgili sınırlama getirildiği görüldü. Açıklamada, 5 Mart tarihinden itibaren, 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09:00- 19:00 saatleri arasında Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildiği belirtilirken, 5 Bin Kilo’dan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında bu yolda seyretmeleri yasaklandı.

Girne yolu kamyonlara yasak

Bu arada Karayolları Dairesi tarafından, 5 bin kilogram ve üzeri vasıtaların,Girne – Lefkoşa anayolunun Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion arasındaki bölümünü kullanımı men edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi’nce, trafik yol güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla dünden itibaren, 5 bin kg. ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasındaki trafikte seyretmelerinin men edildiği belirtildi.