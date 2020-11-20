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Günde bir e-posta az atmak çevreyi koruyor

20 Kasım 2020
e-posta çevre





İngiliz OVO Energy şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, her gün bir tane az e-posta göndermek, karbondioksit emisyonlarını yılda 16 bin ton azaltabileceği ortaya çıktı.





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20 Kasım 2020

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