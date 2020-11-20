Günde bir e-posta az atmak çevreyi koruyor

Dünyanın her bölgesinde çevreyi korumak için aranan çözümlere yeni bir yol eklendi. İngilizce OVO Energy şirketi tarafından yapılan araştırma, günde sadece teşekkür etmek için atılan yada tek cümlelik e-postalardan bile vazgeçilse karbondioksit emisyonu 16 bin ton azaltacağını ortaya koydu.

YÜZDE 49’U GEREKSİZ E-POSTA ATIYOR

OVO Energy tarafından yürütülen araştırmada en çok gönderilen on e-postadan altı tanesi, ‘İyi akşamlar’, ‘Şerefe’, ‘Takdir edildi’, ‘Teşekkür ederim’, ‘LOL’ ve ‘Bunu aldın mı?’ olduğunu açıklayan şirket, İngilizlerin yüzde 49’unun her gün gereksiz e-posta gönderdiğini itiraf ettiğini ortaya çıkardı.

Financial Times’ın raporu, yakında hepimizin günde bir tane daha az e-posta göndermeyi görev bileceği ve gereksiz tek satırlık mesajları ortadan kaldıracağımızı ortaya koydu.

Önümüzdeki yıl Glasgow’da yapılacak 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılacak bir yetkili, bunu yapmanın “çok fazla karbon tasarrufu sağlayacağını” söyledi.

“Yılda 16 bin 433 ton karbon tasarrufu sağlanabilir” ifadelerini kullanan yetkili, bu rakamın Londra’dan Madrid’e 81 bin 152 kez uçuşa veya 3 bin 334 dizel arabanın yaktığı miktara eşdeğerdir.

E-POSTALAR NEDEN KARBON ÜRETİR?

Bir e-posta veya başka bir şey gönderildiğinde enerji sarf eden elektronikler aletlerden sinyaller ilerler, wifi yönlendiricisi de sinyali kablolarla yerel santrale iletir. O yerel santral bir telekom şirketine ait olur ve o sinyaller teknoloji şirketinin ana merkezine gider. Bu işlemlerin hepsi de elektrik gerektiren büyük işlemlerdir ve karbon üretirler.

E-POSTA BÜYÜK BİR ÇEVRE SORUNU YARATIR MI?

Financial Times raporu da, enerji şirketi Ovo Energy’nin bir yıl önceki basın açıklamasına atıfta bulunduğunu söylüyor.

İddiaya göre, her İngiliz günde bir daha az teşekkür e-postası gönderirse ki bu Avrupa’da yapılan on binlerce uçuşa eşdeğer, yılda 16 bin 433 ton karbon tasarrufu sağlayacaktır.

Yani günde bir e-posta bile az atılsa yılda 16 bin 433 ton karbon daha az salınmış olacak. İngiltere’de geçtiğimiz yıl toplam salgılanan sera gazı emisyonu 435,2 milyon civarındaydı.