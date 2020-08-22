KanserSağlık

Günde 2 fincanla yüz binlerce insan kurtulabilirdi

22 Ağustos 2020
kahve, kanser, Avustralyalı bilim insanları, sağlık

Avustralyalı bilim insanlarında göre, dünyadaki her bir insan günde en az iki fincan kahve içseydi, yüz binlerce insan ölümcül karaciğer kanserinden kurtulmuş olurdu.

MedicalXpress’in aktardığına göre araştırmacılar, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kansere yakalanma şansını yüzde 38, kanserden ölme riskini de yüzde 46 azalttığına işaret etti. Günde 4 ve daha fazla fincan bu rakamları sırayla yüzde 41 ve 71 seviyesine yükseltiyor.

Bilim insanları, 2016’daki karaciğer kanser vakalarını analiz etti. Bu dönemde, 1 milyon 240 binden fazla kişi karaciğer kanserinden hayatını kaybetti. Bu insanların kahve tüketimine ilişkin istatistikler de dikkate alındı. Bu veriler temelinde oluşturulan modele göre, günde 2 fincan kahve tüketilseydi karaciğer hastalığından 452 bin 861 kişi daha az ölürdü. Eğer bu hastalar günde 4 fincan kahve içseydi, 723 bin 287 can kurtulmuş olurdu.

Bilim insanları, sağlık kuruluşlarının halkı kahve tüketimine teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.


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