GÜLE GÜLE SEVİM EBEOĞLU

Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs’ın gerçek kahramanlarından biri daha veda etti bizlere. Cenazesinde barışamayan insanlar için bir muhteşem fotoğraf vardı. Üç tane bayrak örtülmüştü tabutunun üstüne. Biri Kıbrıslı Türk. Diğeri Kıbrıslı Rum ve Türkiye takım bayrakları. Bu koca yürekli adam bir ders veriyordu hepimize hem yaşamıyla hem de gidişiyle. Onu sevenler ve ardından ağlayanların ulusu önemli değildi. Okan Dağlı’nın İki Toplumlu Futbolcular kitabında daha yakından tanıma fırsatı bulmuştuk onu; ayrıca Sevgül Uludağ’ın o müthiş röportajlarından. Koskocaman bir hayat, anılar ve başarılar… Yıllardır maslarda, görüşmelerde atılamayan adımlar vardı Kıbrıs’ta, oysa Sevim Ebeoğlu ve onun gibi insanlar barışın sporla, sanatla, toplumların ortak paydalarıyla yapılacağını kanıtlamışlardı. Bu gibi gerçek kahramanların hatırlanması ve gençlere anlatılması boyun borcumuzdur.

Işıklarla uyu efsane insan, bu ülke seni hiç unutmayacak…

Sevim Ebeoğlu kimdir:

Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu (1934 – 1955) döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs futboluna damgasını vuranlar arasında önemli yer tutuyor.

AEL’de iki kez, Doğan Türk Birliği’nde de iki kez gol krallığı yaşayan Ebeoğlu, Rum futbol takımı AEL’in kazandığı 5 şampiyonluğun 3’üne imza attı.

Kıbrıs’ta 1955 öncesinde 1. Kümede oynayan tek Türk kulübü (Önce Lefkoşa Türk Spor Kulübü, sonra Çetinkaya Türk Spor Birliği) Lefkoşa’daydı. Lefkoşa dışındaki yerlerde yaşayan Türk klas futbolcular, 1. Küme’deki Rum takımlarının ilgi alanıydı.

Uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması ile ter döken Limasol’un kaliteli futbolcularından Sevim Ebeoğlu da 1. Küme’de oynayabilmek amacıyla AEL’e geçti ve kalitesini burada kanıtladı.

AEL’deyken 1950’de Panathinaikos (Yunanistan) ve Hava Gücü’ne, 1953’de İsrail’e karşı oynayan Sevim Ebeoğlu zaman zaman Türk takımları tarafından takviye alındı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Sevim Ebeoğlu, sarı lacivertlere aşkı nedeni ile AEL’in mavi beyaz renklerinin 1955-56 sezonundan itibaren sarı lacivert renklere çevrilmesine katkı koydu.

Sevim Ebeoğlu’nu herkes tanımalı gençler de bilmeli… Bunun için bu efsanenin ardından basında çıkan bazı mesajların anımsanmasında fayda var.

Ebeoğlu’nun ardından

Sevim Ebeoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından spor kamuoyundan taziye mesajları yayınlandı.

Akıncı’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sevim Ebeoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı, yayımladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Sevim Ebeoğlu’na Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine, tüm Leymosunlulara ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılarla büyük emek veren Sevim Ebeoğlu ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biriydi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Ekim 2017’de Sevim Ebeoğu’nu evinde ziyaret ederek, ülke sporu ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği hizmetler nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti.

AEL Limasol: “Derin üzüntü duyuyoruz”

Kıbrıs’ın güney ekiplerinden, Sevim Ebeoğlu’nun önemli başarılara imza attığı kulübü AEL Limasol kulübü başkan ve yönetimi başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Sevim Ebeoğlu’nun yaşamını yitirmesinden dolayı duyulan derin üzüntü dile getirilirken, ailesine başsağlığı mesajı kulübün resmi sitesinden yayınlandı.

Doğan Türk Birliği: “Efsaneler ölmez”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden ve Sevim Ebeoğlu’nun başarılara imza attığı kulübü Doğan Türk Birliği sosyal medya hesabından Ebeoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Doğan Türk Birliği “Efsaneler ölmez” başlığı ile yayınladığı mesajında “Kulübümüzün ve Kıbrıs futbolunun efsanesi Sevim Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma tanrıdan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

KTFF’den başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu için Başkan Hasan Sertoğlu imzası ile başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle: “Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futboluna büyük katkılar koyan; örnek kişiliği ve başarılı sporculuğuyla gönüllerde taht kurup, ülke futboluna damga vuran Sevim Ebeoğlu’nun başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

KTSYD: “Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olarak ülke sporunun önemli isimlerinden biri olan Sevim Ebeoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs adasında formasını terlettiği kulüplerle önemli başarılara imza atan, gol krallıkları yaşayan ve ülke sporuna önemli katkılarda bulunan Ebeoğlu’nun boşluğu hiçbir zaman doldurulamayacaktır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

KTFAD’dan başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD), Sevim Ebeoğlu’nun vefatı nedeni ile başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kıbrıs Futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futbolunda çok önemli hizmetleri olan, barış ve dostluğa büyük katkılar koyan, başarılı sporculuğunun yanında örnek kişiliği ile iz bırakan, Sevim Ebeoğlu’na Allah’tan rahmet diler, yaslı ailesine, sevenlerine sabırlar temenni eder, tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Ebeoğlu’nun vefatı güney basınında

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan basın organı goal.com.cy Sevim Ebeoğlu’nun yaşamını yitirmesini okuyucularına aktardı. İnternet sayfası yayınladığı haberde Ebeoğlu’nun 1952-53, 54-55 ve 55-56 sezonlarında AEL Limasol ile şampiyonluk yaşadığı belirtilirken efsane spor insanının İsrail’e karşı milli takım formasını da terlettiği belirtildi. Ebeoğlu’nun yaşantısı ile ilgili bilgilerin verildiği haberde AEL Limasol’un vefatı nedeni ile yaptığı başsağlığı mesajına da yer verildi.

Yaşarken hatırlanmak…

Girne’nin en önemli ve işlek parklarından birine 2016 yılında Sevim Ebeoğlu ismi verilmişti. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, zamanın Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu bu törende Sevim Ebeoğlu’nun yaptıklarıyla ilgili konuşmalar yapmışlar ve onu yaşarken onore etmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın vefa yönünde ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bundan bir yıl öncea Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Ebeoğlu’na hem spor alanında hem de toplumsal mücadeleye yaptığı katkılar dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının bir vefa nişanesi olarak plaket vermişti. Bundan Sevim Ebeoğlu oldukça mutluluk duymuştu. Kim hatırlanmak, unutulmamak istemez ki. Hele de bir cumhurbaşkanı tarafından.