Gulamkadir: Ülkemiz için hep birlikte hesap soralım

CTP Güzleyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Hükümetin Güzelyurt’u unuttuğunu ifade eden Gulamkadir: “Bizler; Yarım kalan hastanemiz, doktor bulamama, ilaca erişememe, Narenciyedeki kaos, üretimi bitirmeye çalışanlar, bölgemizi itibarsızlaştıran yolsuzluklar, esnafımızı, insanımızı, çevremizi ve canlıları yok sayan bu kötü yönetime karşı sesimizi yükseltiyoruz dedi.”

Yaptığı açıklamada bütün bu yaşananlara karşın eylem yapacaklarını ifade eden Gulamkadir: “Güçlerimizi birleştirelim, geleceği birlikte kuralım, Ülkemiz için hep birlikte hesap soralım, Yeni bir dönem başlatalım” diyerek eylemin 16 Mart Cumartesi saat 09.00’da Güzelyurt Terminal’inden başlayıp Güzelyurt çarşısında devam edeceğini ifade etti