GUHEM Müdürü Mirahmetoğlu: Geleceğin pilot astronotları burada yetişecek

Türkiye Bursa’da 13 bin 500 metrekare alana kurulu 154 interaktif düzenek ve simülatörlerin bulunduğu Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) uzaya yolculuk heyecanı başladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Milli Uzay Programı’na katkı sağlamak için heyecanla çalıştıklarını söyledi.
Bursa’da kurulan GUHEM’in, Türkiye’nin uzay ve havacılık yolculuğuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı’nı açıklaması ve Cumhuriyetin 100’üncü yılında Ay’a ilk temasın gerçekleşeceğini söylemesinin ardından Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) hazırlıklar başladı.