GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup ile The Coffee Hane Cup karşılaşmaları gerçekleşiyor
GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup ile The Coffee Hane Cup karşılaşmaları gerçekleşiyor
KKTF ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen KUZEY RÜZGARI CUP 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile THE COFFEE HANE CUP 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER ROUND RUBIN
ÇAĞ REFİKOĞLU – PARS OZAN 4-1
TANIL İŞGÜZAR – ERBAY DEMİRPENÇE 4-1
UZAY ŞAKİR – AREN YUMURTACIOĞLU 1-4
HÜDA ÇELEBİ – OSMAN AREN BAŞARAN wo
TOPRK İŞGÜZAR – POYRAZ VURAL 2-4
ÇAĞ REFİKOĞLU – ERBAY DEMİRPENÇE 4-0
PARS OZAN – TANIL İŞGÜZAR 3-5
KUZEY PİLLİ – AREN YUMURTACIOĞLU 0-4
HÜDA ÇELEBİ – ASİL BATARYACI wo
EMRE ALEKS KURAL – TOPRAK İŞGÜZAR 4-1
TANIL İŞGÜZAR – ÇAĞ REFİKOĞLU 0-4
ERBAY DEMİRPENÇE – PARS OZAN 0-4
UZAY ŞAKİR – KUZEY PİLLİ 4-1
ASİL BATARYACI – OSMAN AREN BAŞARAN 0-4
EMRE ALEKS KURAL – POYRAZ VURAL 0-4
10 YAŞ KIZLAR – ROUND RUBIN
ASİYE BİLALOĞLU – LARİN VURAL 0-4
MELİN AKÇIN – ALİRA AZHİGİREYEVA 4-0
SAHRA SEVGİ SOFU – BEREN PİLLİ 3-5
KAYLA ACEMOĞLU – İLAY GENÇ 2-4
LARİN VURAL – ALİRA AZHİGİREYEVA 4-0
MELİN AKÇIN – ASİYE BİLALOĞLU 4-0
İLAY GENÇ – BEREN PİLLİ 4-1
KAYLA ACEMOĞLU – SAHRA SEVGİ SOFU 4-0
LARİN VURAL – MELİN AKÇIN 4-0
ASİYE BİLALOĞLU – ALİRA AZHİGİREYEVA
BEREN PİLLİ – KAYLA ACEMOĞLU 4-1
SAHRA SEVGİ SOFU – İLAY GENÇ
10 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
POYRAZ VURAL – ASİL BATARYACI 4-0
ÇAĞ REFİKOĞLU – EMRE ALEKS KURAL 3-5
TANIL İŞGÜZAR – AREN YUMURTACIOĞLU 4-2
UZAY ŞAKİR – OSMAN AREN BAŞARAN 1-4
YENİ BAŞLAYAN ÇİFT ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
URAZ ŞENTÜRK – ÖNDER ŞENTÜRK – BUĞRA ÖKER – BERTUĞ KORUCU 6-2 2-6 8-10
DOĞUŞ DEDE – ALİ KÜÇÜKER – SAVAŞ DUMAN – ÖZGÜR TURCAN 6-0 6-0
ERAL ERDAL – METE FERİDUN – MERTER REFİKOĞLU – CEM TANERİ 2-6 6-2 8-10
ALİ TÜZÜNKAN – KUTAY RAMİZ – KASRA MOHAMMAD ZADEH – AMİRALİ ZADEH 0-6 0-6