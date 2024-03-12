Greko Burnu’na 24 saat içinde 6 tekneyle 458 sığınmacı

Greko Burnu’na son 24 saat içinde, 458 düzensiz göçmen taşıyan 6 tekne geldiği bildirildi.

İlk teknede 18 erkek, 3 kadın, 7 çocuk ve 2 refakatsiz olmak üzere toplam 30 kişi, ikinci teknede 24 kişi, 14 erkek, 3 kadın, 5 çocuk ve 2 refakatsiz, üçüncü teknede ise 62 kişi, 36 erkek vardı. 6’sı kadın, 11’i çocuk ve 9’u refakatsiz.

Dördüncü teknede 14 erkek, 4 kadın, 18 çocuk ve 1 refakatsiz 37 kişi, beşinci teknede 22 kişilik, 14 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve 4 refakatsiz, altıncı teknede ise 283, 162 erkek, 27 kadın vardı. 79 çocuk, 15’i refakatsiz.

Alınan bilgiye göre, göçmenler, her birine 3’er bin dolar ödenen 6 botun kimliği belirsiz kişilerce Lübnan’dan hareket ettiğini polise bildirdi.

Göçmenlerin ifadelerine göre altıncı teknede bulunan 31 yaşındaki Lübnanlı ve 23 yaşındaki Suriyeli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.