Ekonomi
Gram altın güne 739 liradan başladı; çeyrek 1209 TL
Altın fiyatları güne sakin bir seyirle başlamasının ardından yükselişe geçti. Gram altın şu sıralarda %2,80 artışla 757,84’dan işlem görüyor.
Güne 747,68 ile başlayan Gram Altın, TSI saat 09:07 itibarıyla %2,80 artışla 757,84’dan işlem görüyor. Dün en düşük 658,81, en yüksek 780,23 seviyelerini gören Gram Altın, günü 738,59 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.10.2021 tarihinde 543,55 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 780,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 757,84 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dün 1275 lira seviyesine kadar çıkan çeyrek altın ise 1209 liradan güne başladı. Çeyrek dün kapanışta ise 1207 liradan seyrediyordu.
Ons altın ise 1794 liradan güne başlarken, dün günü 1789 lira seviyesinden kapattı.