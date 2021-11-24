Gram altın güne 739 liradan başladı; çeyrek 1209 TL

Güne 747,68 ile başlayan Gram Altın, TSI saat 09:07 itibarıyla %2,80 artışla 757,84’dan işlem görüyor. Dün en düşük 658,81, en yüksek 780,23 seviyelerini gören Gram Altın, günü 738,59 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.10.2021 tarihinde 543,55 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 780,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 757,84 TL‘ye karşılık gelmektedir.