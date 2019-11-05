Gözler yarı finallerde

Basketbolda KTSYD Kupası heyecanı devam ederken, yarı final oynayacak 4 takımın koçları değerlendirmelerde bulundu

MAÇLAR ATATÜRK SPOR SALONU’NDA: Yarı final maçları bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00’de Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi, saat 20.00’de ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Soyerspor final mücadelesi verecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Basketbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve Süper Lig’de yer alan 7 takımın katılımı ile organize edilen KTSYD Kupası’nda ilk turun tamamlanmasının ardından gözler yarı final maçlarına çevrildi. İlk maçlar sonunda Çetinkaya’yı eleyen Koopspor, GAÜ’yü saf dışı bırakan LAÜ ve DAÜ’yü yenen YDÜ ilk turu BAY olarak atlayan Soyerspor’la birlikte yarı finale yükselmişti.

Yarı final maçları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 18.00’de Koopspor ile LAÜ, saat 20.00’de ise YDÜ ile Soyerspor final mücadelesi verecek.

Yarı final maçları öncesinde 4 takımın teknik sorumluları değerlendirmede bulundular ve hedeflerini açıkladılar.

Güven: Dikkatli olmamız gereken bir maç

KTSYD Kupası ilk tur maçında Çetinkaya karşısında galip gelerek yarı finalde LAÜ’nün rakibi olan Koopspor’da koç Emrah Güven değerlendirmede bulundu. Çetinkaya maçını rahat bir oyundan sonra farklı kazandıklarına işaret eden Güven, rakipleri LAÜ’nün bu yıl çalışmalarına geç başlamasına rağmen ilk tur maçında GAÜ’yü yenerek gücünü gösterdiğini ifade etti. Bu maçta dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Emrah Güven, “Sezon başı olması sebebiyle takımların lige çok da hazır olmadığı net şekilde ortada, bu yüzden lig öncesi oynanacak turnuvalar sezona hazırlık açısından çok iyi oluyor” dedi.

Güven sözlerinin sonunda yarı finali kazanarak finaldeki rakiplerini bekleme amacını taşıdıklarının altını çizdi.

Altıncı: Mücadelemizle formanın hakkını vermeye devam edeceğiz

LAÜ Antrenörü Vehit Altıncı ise KTSYD Kupası’nın kendileri için önemli bir turnuva olduğunu belirterek, kimseyi küçümsemeyen ve ligdeki 6 takıma da saygı duyarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

GAÜ maçında 8 kişilik royasyonla mücadele ettiklerini, kendi oyun anlayışları ile beraber rakibi hataya zorlayacak bir anlayışı da ön plana tuttuklarını ve zaman zaman bunda başarılı olduklarını ifade eden Altıncı, aynı mücadele anlayışını yarı finalde karşılacakları Koopspor’la beraber tüm lig maçlarında da göstereceklerini ifade etti. Altıncı, “Birlikte mücadele etmeye, birlikte savunma ve hücum yapmaya bu şekilde devam edeceğiz, son topa kadar mücadelemizi sürdürecek ve formanın hakkını vereceğiz” dedi.

Vehit Altıncı sözlerinin sonunda Doğukan Demirman’ın tendonunda zorlanma olduğunu ve 2 hafta dinlendirileceği için Koopspor karşısında forma giyemeyeceğini ifade etti.

Hıryağdı: Takım içi rekabet bizi yukarıya çekiyor

YDÜ koçu Halit Kıryağdı ise çok çalışarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, oyuncular arasında ciddi bir tatlı rekabet olduğunu ve bunun da kendilerini yukarıya çeken bir faktör olduğunu belirtti.

Kıryağdı, DAÜ maçında yakaladıkları farkın bunun bir sonucu olduğunu, bu maçta tüm oyuncularına yer verdiğini ve onların da kendilerini gösterme adına gayret gösterdiğini ifade etti.

DAÜ’nün kötü bir kadrosu olmadığını sadece bakış açılarının farklı olduğunu dillendiren Kıryağdı, yarı finalde karşılaşacakları Soyerspor’un bu sezon daha iyi bir kadroya sahip olduğunu ve yaşadıkları maddi sorunlara rağmen saygı duyulacak bir basketbol sergilediğini aktardı.

Kıryağdı, kolay bir maç olmayacağını, yine tüm kadrodan faydalanarak kendi oyunlarını sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

Şahinsoy: Final için sürpriz yapmaya çalışacağız

İlk turu Bay geçen ve YDÜ karşısına çıkacak olan Soyerspor’da koç Ahmet Şahinsoy güçlü rakiplerine karşı ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

YDÜ’nün birbirine uyumlu, sistemli basketbol oynayan, şampiyonluklara alışkın, bütçeli ve güçlü kadroya sahip bir takım olduğunun altını çizen Şahinsoy, kendilerinin bu yıl yerli sporcu sayılarını artırarak daha organize ve daha kaliteli basketbol oynamaya çalışacaklarını ifade etti. Bütçesiz olarak ligde play-off hedefi ile yola çıkmış bir takım olduklarına vurgu yapan Şahinsoy, birbirine alışma süreci içinde oluklarını ve final için sürpriz yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

Hazırlık maçında çapraz bağlarında kopma yaşanan Çetin Pırlanta ile antrenmanda dizinde problem yaşayan Dion’un bu maçta forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.