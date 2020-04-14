BBC’de yer alan habere göre, 15 binden fazla onaylanmış covid-19 vakasının bulunduğu ve 1000’e yakın ölümün gerçekleştiği Afrika kıtasında goril, orangutan ve maymunların odak noktasında olduğu turizm faaliyetleri sonlandırdı.

10 METRE SOSYAL MESAFE KURALI

Diğer taraftan, corona virüs önlemleri kapsamında Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gorillere 10 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Geçen hafta ABD’de bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki 4 yaşındaki Nadia isimli bir kaplanda corona virüs teşhis edilmiş ve insanlardan hayvanlara virüsün bulaştığı ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti.

“DAĞ GORİLLERİ SOLUM HASTALIKLARINA DAHA DUYARLI”

Olaya atıfta bulunan, “Goril Doktorları” (Gorilla Doctors) isimli organizasyonda görev yapan ve California Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Veteriner Kirsten Gilardi, “Şimdilik elimizde Covid-19’un gorillere bulaşıp bulaşmadığına dair net bir bulgu yok. Ancak, dağ gorillerinin solunum sıkıntısı yüzünden sağlık sorunları yaşayabildiğini biliyoruz. Sayıları hızla azalan gorilleri korumak amacıyla ekstra önlemler aldık“ ifadelerini kullandı.

Gilardi, Uganda, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Covid-19 nedeniyle ölümlerin gerçekleştiğini sözlerine ekleyerek, salgın öncesinde insanların gorillere yedi metreden fazla yaklaşmasının engellendiğini ancak söz konusu mesafenin 10 metreye çıkarıldığını açıkladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), tarafından yayımlanan yeni kılavuzda da insanlar ile büyük maymun türleri arasında en az 10 metre mesafe olması gerektiği bildirildi. Son 14 gün içinde enfekte olan veya hasta bir kişiyle temasta olan hiç kimsenin hayvanlara yaklaşmaması istendi.

Doğal yaşamda habitat kaybı ve kaçak avlanma, maymun, şempanze ve goril türlerinin hayatta kalması için büyük tehditleri oluşturuyor.

Salgın hastalıklar ise bazı büyük maymun gruplarına yönelik ilk üç tehlike arasında yer alıyor. Geçmişte yapılan araştırmalar şempanzelerin corona virüs türlerine yakalanabileceğini ortaya koydu.

EBOLA BİNLERCE BÜYÜK MAYMUN TÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Ebola virüsünün ise Afrika’da binlerce şempanze ve gorili öldürdüğü düşünülüyor.